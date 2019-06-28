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Кайли Дженнер поддержала модный тренд на выглядывающее из-под брюк белье

Знаменитая модель, самая молодая миллиардерша мира и по совместительству одна из членов семейства Кардашьян-Дженнер не осталась в стороне от тренда, который вновь возвращается на модные подиумы.

Стоило только супермодели Белле Хадид пройтись по модному подиуму, демонстрируя аккуратно выглядывающее из-под обтягивающих брюк белье в новой коллекции Versase, как старую-новую тенденцию подхватила Кайли Дженнер.

На своей странице в социальной сети Instagram девушка поделилась пикантным снимком, на котором из-под ее джинсов игриво выглядывают тонкие полоски насыщенного изумрудного цвета.

Реакция поклонников звезды не заставила себя ждать. В большинстве из комментариев, как и следовало ожидать, высказывалось восхищение. «Вау! Это настолько горячо, что я даже не ожидал!», «Идеально!», «Само совершенство!», «Если бы можно было, я бы поставила 10 000 лайков», «Увидела это фото и не могу перестать думать о нем!» – это лишь немногие из отзывов.

Однако нашлись и те, кому фотография не пришлась по душе: «Эти стринги выглядят так, будто ей в них неудобно», – пишет один. «Кто спит в джинсах и в таком нижнем белье?», – добавляет другой. Также пользователи обвинили Кайли в том, что она слишком густо накрашена и лишь притворяется спящей ради красивой картинки.

Что ж, любите ли вы Кайли Дженнер или нет, но отрицать, что она влияет на умонастроения, довольно сложно, потому можно сделать вывод, что модное путешествие в прошлое набирает обороты, и, судя по всему, совсем скоро по всему миру вновь будет незазорно демонстрировать виднеющиеся из-под джинсов резинки трусиков.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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