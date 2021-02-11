Кайли Дженнер и Хейли Бибер посоревновались за самые модные туфли сезона

Что, собственно, и сделала супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин. Правда, модель предпочла перейти на темную сторону, которую разбавила акцентом. Хейли предлагает носить ультраяркие салатовые мюли с классической черной двойкой из силуэтного жакета и расклешенных брюк. К комплекту добавила сумку-«пирожок» от Bottega Veneta и темные солнцезащитные очки. А вы уже определились, чей аутфит вам больше по душе?