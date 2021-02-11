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Кайли Дженнер и Хейли Бибер посоревновались за самые модные туфли сезона

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Кайли Дженнер в неоновых мюли The Attico

Фото: Instagram @kyliejenner

Две известные модницы и подруги по совместительству встретились в модном баттле и посоревновались за самые модные туфли сезона. Выбираем, чей образ ярче: Кайли Дженнер или Хейли Бибер!

Кайли Дженнер примерила шелковое мини-платье цвета изумруда и замиксовала его с эффектными неоновыми мюли — все от The Attico. Еще один штрих — сумка Chanel затейливой формы. Модель туфель Devon бьет все рекорды популярности и продолжает завоевывать сердца инфлюенсеров. А приобрести такие можно примерно за 40 000 рублей.

Хейли Бибер

Фото: Instagram @haileybieber

Что, собственно, и сделала супруга Джастина Бибера Хейли Болдуин. Правда, модель предпочла перейти на темную сторону, которую разбавила акцентом. Хейли предлагает носить ультраяркие салатовые мюли с классической черной двойкой из силуэтного жакета и расклешенных брюк. К комплекту добавила сумку-«пирожок» от Bottega Veneta и темные солнцезащитные очки. А вы уже определились, чей аутфит вам больше по душе?

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Фото: Instagram @kyliejenner / @haileybieber / Globallook

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