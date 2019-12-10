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Изумрудный бархат и нескромный разрез: Кристина Орбакайте показала роскошный вечерний образ

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Кристина Орбакайте смело добавляет блеск и насыщенные оттенки в свои образы. 48-летняя певица снова делает ставку на россыпь кристаллов на благородном бархате и не проигрывает. Десятки комплиментов в Сети – тому подтверждение.

«Сегодня и завтра у меня театральные дни. Приходите в театр» – прокомментировала Орбакайте свою публикацию в Instagram.

Звезда позирует в бархатном платье-макси изумрудного цвета. Наряд мерцает сотнями кристаллов, а внимание привлекает V-образный вырез, объемный рукав в духе Джульетты и пикантный разрез спереди. Линия талии подчеркнута шелковым поясом более светлого оттенка. Look дополнен черными капроновыми колготками и классическими лодочками из лакированной кожи. Еще больше блеска образу добавили statement-украшения – крупные серьги-кисточки и массивное кольцо.

Поклонников восхитил вечерний образ Кристины Орбакайте. «Ууу, прелесть какая!», «Изумрудная рождественская красота!», «Очень стильно», «Как хороша!», «Кристина, ты прекрасна», «Потрясающе выглядите», «Кристина, каждый наряд все лучше и лучше! Еще краше!», «Круто, платье – супер», «Как же вы хороши, Кристина, и платье сногсшибательное», «Шикарное бархатное платье и сама Кристина» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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