Изумрудный бархат и нескромный разрез: Кристина Орбакайте показала роскошный вечерний образ

Поклонников восхитил вечерний образ Кристины Орбакайте. «Ууу, прелесть какая!», «Изумрудная рождественская красота!», «Очень стильно», «Как хороша!», «Кристина, ты прекрасна», «Потрясающе выглядите», «Кристина, каждый наряд все лучше и лучше! Еще краше!», «Круто, платье – супер», «Как же вы хороши, Кристина, и платье сногсшибательное», «Шикарное бархатное платье и сама Кристина» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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