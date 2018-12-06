Роскошь, дорогие ткани и сдержанная сексуальность: историк моды Александр Васильев представил свою новую выставку «Гламур 80-x»

По словам самого Александра Васильева, открытие выставки приурочено к новогодним праздникам и грядущему 8 марта, а также к его собственному шестидесятилетию, которое он отмечает 8 декабря. Для этой выставки историк моды отобрал из своей коллекции платья и аксессуары самых известных модных домов: Chanel, Christian Dior, Yves Saint Laurent, Givenchy, Pierre Balmain, Claude Montana, Oleg Cassini, Issey Miyake, Yohji Yamamoto и других.

Эпоха 80-х годов – эпоха праздника, блеска, роскоши, дорогих тканей и сдержанной сексуальности. Александр Васильев отметил, что это было время, когда женщина, пожиная плоды своей эмансипации, всегда должна была выглядеть «сильно сделанной». Экспонаты выставки хорошо отражают дух того времени, показывая, как представительницы прекрасного пола, стремясь проявить свою силу и независимость, все равно не теряли шика и женственности.