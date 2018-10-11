Исторический показ SLAVA ZAITSEV, POP-UP SHOP молодых русских дизайнеров и выступления известных артистов: чем удивит новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Впрочем, это не единственные сюрпризы! Mercedes-Benz Fashion Week Russia вновь предоставляет шанс молодым дизайнерам ярко заявить о себе. 12 октября В Музее Москвы уже, можно сказать, по традиции пройдет Futurum Moscow, в рамках которого молодые московские дизайнеры, бренды и художники представят свои новые коллекции. Кстати, в прошлом году форум посетило более 10000 человек.

Впервые в этом сезоне на -2 этаже ЦВЗ «Манеж» будет действовать необычный POP-UP SHOP товаров от модных дизайнеров. 70 российских дизайнеров представят корнеры: одежда и аксессуары, платья, свитшоты, сумки, украшения. Там же можно будет послушать лекции о моде от профессионалов fashion-индустрии и купить тематическую литературу.

От нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia точно никто не останется равнодушным. До встречи в Манеже!

Фото: Архивы пресс-служб