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Исторический показ SLAVA ZAITSEV, POP-UP SHOP молодых русских дизайнеров и выступления известных артистов: чем удивит новый сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia

С 13 по 17 октября в Манеже развернется уже 37-й сезон самого яркого события в мире моды России — Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Passion.ru спешит ввести вас в курс дела!

Свои коллекции в рамках Недели моды покажут 175 российских и зарубежных дизайнеров. Основное действие развернётся на подиумах Манежа, но в новом сезоне гостей ждут и сюрпризы. Так, на Mercedes-Benz Fashion Week Russia возвращается Алeна Ахмадуллина. Знаменитый дизайнер, известная своей необыкновенной сказочной стилистикой, представит новую коллекцию сезона весна-лето — 2019 на площадке Музея Москвы. Еще один яркий представитель российской модной индустрии — дизайнер Александр Арутюнов впервые проведет показ в Музее Моды.

В Манеже же одним из самых ярких шоу традиционно обещает быть показ кутюрье Славы Зайцева. В новом сезоне Дом моды SLAVA ZAITSEV представит исторический проект «Наследие»: коллекция 1997 года, «Русские сезоны в Париже», посвящение Christian Dior и его изобретению New look.

Показ SLAVA ZAITSEV, осень-зима — 2019

Кроме того, в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia пройдут показы YASYA MINOCHKINA, IGOR GULYAEV, BELLA POTEMKINA, KETIone, Dokuchaeva, RomaUvarovDesign, 21DOT12, ARUT MSCW, NVIDIA x SNEZHANA.NYС. и другие. Некоторые шоу, например, показ Ксении Серой и бренда Black Star Wear пройдут под живое музыкальное сопровождение. На показе Ksenya Seraya выступит электронная группа Tesla Boy, а сразу после шоу Black Star Wear в фойе все гости смогут насладиться концертом артистов лейбла: Скруджи, Миши Марвина и Natan.

Показ Dokuchaeva, осень-зима — 2019

Впрочем, это не единственные сюрпризы! Mercedes-Benz Fashion Week Russia вновь предоставляет шанс молодым дизайнерам ярко заявить о себе. 12 октября В Музее Москвы уже, можно сказать, по традиции пройдет Futurum Moscow, в рамках которого молодые московские дизайнеры, бренды и художники представят свои новые коллекции. Кстати, в прошлом году форум посетило более 10000 человек.

Впервые в этом сезоне на -2 этаже ЦВЗ «Манеж» будет действовать необычный POP-UP SHOP товаров от модных дизайнеров. 70 российских дизайнеров представят корнеры: одежда и аксессуары, платья, свитшоты, сумки, украшения. Там же можно будет послушать лекции о моде от профессионалов fashion-индустрии и купить тематическую литературу.

От нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia точно никто не останется равнодушным. До встречи в Манеже!

Фото: Архивы пресс-служб

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