Ирина Шейк в золотом платье произвела фурор на Ибице

На днях Ирина Шейк побывала на светском рауте fashion-фотографов Мерта Аласа и Маркуса Пигготта на Ибице. Дуэт устроил на курорте грандиозную тусовку Metal Mania. Все собравшиеся были поражены золотым платьем российской модели, составленным из отдельных пластин, в котором Шейк выглядела сногсшибательно.

Ирина с удовольствием позировала со спутником — креативным дизайнером Givenchy Рикардо Тиши. Однако ее возлюбленный Брэдли Купер на вечеринку не приехал.