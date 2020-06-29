Ирина Круг заинтриговала Сеть постельным фото в шелковом платье и на шпильках
Фото: Instagram @irinakrug
Для новой съемки Круг выбрала шелковое платье-макси с контрастным «гороховым» принтом. Скромный верх и элегантная длина компенсированы соблазнительной позой: Ирина запечатлена на кровати, платье приподнято чуть выше колен. Роскошные стройные ноги певицы буквально взбудоражили поклонников и принесли ей массу восторженных комментариев. Вау-эффект усилили классические лодочки на высоких шпильках. Не осталась в тени и новая прическа звезды эстрады, которую все привыкли видеть с объемной стрижкой боб-каре. На этот раз волосы Ирины ниспадают с плеч и завиты в естественные крупные локоны. Финальные штрихи — дымчатый макияж с акцентом на глазах и изящные серьги-пуссеты.
Фолловеры были щедры на комплименты и не скрывали эмоций. «Ириночка Викторовна, вам так идут длинные волосы, вы богиня!», «Прическа — отпад! Лет 10 в минус», «Ирочка, какая же вы стильная, восхитительная красавица», «Какая обаятельная Ирина, ну просто глаз не отвести», «Красивая женщина», «Потрясающая!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Ирины Круг @irinakrug / Элла Исаева
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