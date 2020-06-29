Ирина Круг заинтриговала Сеть постельным фото в шелковом платье и на шпильках

Для новой съемки Круг выбрала шелковое платье-макси с контрастным «гороховым» принтом. Скромный верх и элегантная длина компенсированы соблазнительной позой: Ирина запечатлена на кровати, платье приподнято чуть выше колен. Роскошные стройные ноги певицы буквально взбудоражили поклонников и принесли ей массу восторженных комментариев. Вау-эффект усилили классические лодочки на высоких шпильках. Не осталась в тени и новая прическа звезды эстрады, которую все привыкли видеть с объемной стрижкой боб-каре. На этот раз волосы Ирины ниспадают с плеч и завиты в естественные крупные локоны. Финальные штрихи — дымчатый макияж с акцентом на глазах и изящные серьги-пуссеты.