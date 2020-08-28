Ирина Гринева и Виктория Дайнеко устроили битву эффектных брючных костюмов

Стиль сильной женщины прикинула на себя и Виктория Дайнеко, образ которой также был выстроен вокруг брючной двойки цвета мела. Певица показала бекстейдж съемки, где флиртовала на камеру, соблазнительно расстегнув блейзер — его артистка надела без бра и топа. Завершили look лаконичные лодочки на шпильках. Фолловеры остались в восторге: «Вы с годами все красивее и красивее», «Шикарно выглядите!», «Вот это огонь!» — пишут в комментариях.