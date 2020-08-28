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Ирина Гринева и Виктория Дайнеко устроили битву эффектных брючных костюмов

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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram @victoriadaineko

Брючный костюм давно стал модной константой базового гардероба и утвердил свое право на звание самого фотогеничного наряда. Это подтвердили сразу две звездные красотки — Виктория Дайнеко и Ирина Гринева, которые устроили стильную битву в Instagram.

Ирина Гринева поделилась архивным кадром с одной из съемок. 47-летняя актриса примерила дерзкий образ в лучших традициях power dressing с белоснежным брючным костюмом в главной роли. Расклешенные брюки создали эффект бесконечных ног, а брутальности в аутфит добавили классические броги из гладкой черной кожи.

Ирина Гринева / Instagram @grinevaru

Стиль сильной женщины прикинула на себя и Виктория Дайнеко, образ которой также был выстроен вокруг брючной двойки цвета мела. Певица показала бекстейдж съемки, где флиртовала на камеру, соблазнительно расстегнув блейзер — его артистка надела без бра и топа. Завершили look лаконичные лодочки на шпильках. Фолловеры остались в восторге: «Вы с годами все красивее и красивее», «Шикарно выглядите!», «Вот это огонь!» — пишут в комментариях.

Виктория Дайнеко / Instagram @victoriadaineko

Кто, на ваш взгляд, в белом брючном костюме с клешами выглядит эффектнее?

Фото: Instagram

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