Ирина Гринева и Виктория Дайнеко устроили битву эффектных брючных костюмов
Фото: Instagram @victoriadaineko
Ирина Гринева поделилась архивным кадром с одной из съемок. 47-летняя актриса примерила дерзкий образ в лучших традициях power dressing с белоснежным брючным костюмом в главной роли. Расклешенные брюки создали эффект бесконечных ног, а брутальности в аутфит добавили классические броги из гладкой черной кожи.
Стиль сильной женщины прикинула на себя и Виктория Дайнеко, образ которой также был выстроен вокруг брючной двойки цвета мела. Певица показала бекстейдж съемки, где флиртовала на камеру, соблазнительно расстегнув блейзер — его артистка надела без бра и топа. Завершили look лаконичные лодочки на шпильках. Фолловеры остались в восторге: «Вы с годами все красивее и красивее», «Шикарно выглядите!», «Вот это огонь!» — пишут в комментариях.
Кто, на ваш взгляд, в белом брючном костюме с клешами выглядит эффектнее?
Фото: Instagram
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