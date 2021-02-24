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Инопланетная Шейк и Водянова с мальчишеской стрижкой захватили обложки глянца

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Наталья Водянова

Фото: Instagram @natasupernova

Глянец берется приближать весну всеми способами, и в авангарде тех, кто решил распрощаться с зимней хандрой, оказался российский Vogue. Сразу две мартовские обложки захватили топ-модели Ирина Шейк и Наталья Водянова — в новых амплуа их не узнать.

Шейк примерила образ волшебницы изумрудного города и появилась на обложке, заключенная в стеклянный цилиндр. Вокруг — зелень, неон, а look подобран с точным попаданием в цвет граней драгоценного камня. На ней — «инопланетный» наряд в духе героинь ретрофутуризма: укороченный жакет, силуэтная мини-юбка, плотные колготки и сабо на массивных платформах. Гамме образа вторит мейкап и цвет волос, как у русалки.

Ирина Шейк / Instagram @voguerussia

Водянова тоже удивила тотальным перевоплощением: модель примерила текстурную мальчишескую стрижку с асимметричной челкой, ультраяркий макияж и испепеляюще дерзкий взгляд. Образ олицетворяет свободу, бесстрашие и бесконечную энергию, переданную в оттенках пламени.

Наталья Водянова / Instagram @voguerussia

Какая обложка вам по душе: с инопланетной Ириной Шейк или «огненной» Натальей Водяновой?

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Фото: Instagram @voguerussia / @natasupernova / Globallook

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