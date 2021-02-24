Инопланетная Шейк и Водянова с мальчишеской стрижкой захватили обложки глянца

Шейк примерила образ волшебницы изумрудного города и появилась на обложке, заключенная в стеклянный цилиндр. Вокруг — зелень, неон, а look подобран с точным попаданием в цвет граней драгоценного камня. На ней — «инопланетный» наряд в духе героинь ретрофутуризма: укороченный жакет, силуэтная мини-юбка, плотные колготки и сабо на массивных платформах. Гамме образа вторит мейкап и цвет волос, как у русалки.