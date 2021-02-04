Инна Маликова в шубе цвета крем-брюле устроила дефиле по улицам столицы

Образ Инны восхитил поклонников и собрал массу теплых слов. «Чудесно выглядите», «Инна, какая красивая!», Вы — совершенство! Такая шикарная и внутренне, и внешне», «Вы — огонек!», «Куколка», «Красивая девочка», «Сумочка у вас — огонь», «Солнечная, красивая и счастливая», — пишут в комментариях. О других стильных образах певицы читайте в материалах Passion.ru.