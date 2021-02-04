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Инна Маликова в шубе цвета крем-брюле устроила дефиле по улицам столицы

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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

Инна Маликова продолжает давать модные мастер-классы, показывая, как стильно одеваться зимой. 44-летняя солистка группы «Новые Самоцветы» устроила дефиле по улицам столицы и собрала не один десяток комплиментов от подписчиков.

Для прогулки по Москве Маликова совместила сразу несколько модных трендов сезона в одном образе. В главной роли — эффектная шуба цвета крем-брюле, которая удачно обыграла расслабленный повседневный аутфит. В его основе — базовый черный джемпер с акцентной брошью и кипенно-белые облегающие джинсы, которые подчеркнули стройные ноги звезды. Дополняют look брутальные кожаные сапоги и миниатюрная сумка.

Инна Маликова / Instagram @innamalikova

Образ Инны восхитил поклонников и собрал массу теплых слов. «Чудесно выглядите», «Инна, какая красивая!», Вы — совершенство! Такая шикарная и внутренне, и внешне», «Вы — огонек!», «Куколка», «Красивая девочка», «Сумочка у вас — огонь», «Солнечная, красивая и счастливая», — пишут в комментариях. О других стильных образах певицы читайте в материалах Passion.ru.

Фото: Instagram @innamalikova

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