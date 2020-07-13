Инна Маликова в мини-шортах и босоножках на «космической» платформе блеснула стройными ногами
Фото: Instagram @innamalikova
В новой публикации в Instagram солистка группы «Новые самоцветы» поделилась отличным настроением и подчеркнула, что ее утро было особенно добрым. «Утро понедельника — мое самое любимое время. Надеюсь, что вы сегодня не проснулись с чувством "опять на работу, хотим еще выходные"… У меня же все иначе, с утра прописываю планы в календарь и только с боевым настроем в новую неделю», — пишет Инна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Маликова блеснула в летнем образе, выстроенном вокруг светлых тонов. На ней небесно-голубая рубашка oversize в полоску с нарочито небрежно расстегнутыми манжетами и первыми пуговицами. Деталь свободно заправлена в широкие белые шорты длины мини с текстильным поясом-бантом. В пару к детали опасной длины — «зеркальные» босоножки цвета металлик с массивной платформой в духе 80-х и устойчивыми каблуками. В рифму с общей гаммой образа подобрана сумка кипенно-белого цвета. Завершили аутфит темные солнцезащитные очки с градиентными линзами. Эффектный look подчеркнул стройную фигуру звезды: объемная рубашка выглядит соблазнительно на хрупких плечах, а кокетливые шорты открыли бесконечные ноги.
Фолловеры были щедры на комплименты. «Инночка, вы, как всегда. солнышко», «Вы девочка-лето», «Как всегда, красотка!», «Босоножки супер», «Инна, классно выглядишь», «Бесконечно длинные ноги!!!», «Класс! Стройняшечка», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Инны Маликовой
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