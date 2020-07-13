Инна Маликова в мини-шортах и босоножках на «космической» платформе блеснула стройными ногами

Фолловеры были щедры на комплименты. «Инночка, вы, как всегда. солнышко», «Вы девочка-лето», «Как всегда, красотка!», «Босоножки супер», «Инна, классно выглядишь», «Бесконечно длинные ноги!!!», «Класс! Стройняшечка», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Инны Маликовой

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