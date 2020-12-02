Инна Маликова блеснула идеальной фигурой в дерзкой кожаной юбке

Маликова позирует на фоне заснеженной столичной площади. На ней — минималистичный, но эффектный ансамбль из базовой водолазки молочно-белого цвета и дерзкой кожаной юбки с завышенной линией талии и длиной, открывающей стройные ноги. Скрепил союз длинный объемный кардиган крупной вязки, а дополнили стильный зимний look элегантные сапоги на устойчивых каблуках. Финальный штрих — комплект ювелирных акцентов из серег и кольца с увесистыми бриллиантами. «Мы снова в предновогодней зимней сказке», — прокомментировала публикацию артистка.