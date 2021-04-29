Ильяшенко пришла на модную вечеринку в коже, а Ассоль — в тренче цвета неба

На камерной вечеринке в корнере бренда был парад total black луков всех мастей. Лукерья Ильяшенко накинула на плечи брутальную косуху и вооружилась нейлоновой Re-Edition от Prada, художница Мария Янковская акцентировала кожаное пальто миниатюрной неоновой сумкой от Bvlgari. На контрасте сыграла Ассоль в лакированном тренче цвета неба, а Александра Маниович преподала урок, как стильно носить пальто с «хищным» принтом.