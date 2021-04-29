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Ильяшенко пришла на модную вечеринку в коже, а Ассоль — в тренче цвета неба

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Лукерья Ильяшенко

Фото: Пресс-служба

28 апреля в ЦУМе состоялась презентация по случаю запуска коллаборации Ray-Ban и художника Вовы Перкина. Увидеть результат творческого сотрудничества и примерить очки из актуальной коллекции пришли и звездные гости, в числе которых Лукерья Ильяшекно, Александра Ревенко, Ассоль, Юлия Зимина, Александра Маниович и многие другие.

На камерной вечеринке в корнере бренда был парад total black луков всех мастей. Лукерья Ильяшенко накинула на плечи брутальную косуху и вооружилась нейлоновой Re-Edition от Prada, художница Мария Янковская акцентировала кожаное пальто миниатюрной неоновой сумкой от Bvlgari. На контрасте сыграла Ассоль в лакированном тренче цвета неба, а Александра Маниович преподала урок, как стильно носить пальто с «хищным» принтом.

Презентация Ray-Ban x Vova Perkin

Фото: Пресс-служба

Повод собраться — встреча с Васей Перкиным, который создал для бренда лимитированную серию чехлов для очков. Получилось ярко: художник придумал персонажа-«хранителя», которому определенно можно доверить свою пару Ray-Ban. На мероприятии гости делали снимки на фоне интерактивной фотозоны, общались и знакомились с аксессуарами поближе под энергичный DJ-сет.

Фото: пресс-служба

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