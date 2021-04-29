Ильяшенко пришла на модную вечеринку в коже, а Ассоль — в тренче цвета неба
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
На камерной вечеринке в корнере бренда был парад total black луков всех мастей. Лукерья Ильяшенко накинула на плечи брутальную косуху и вооружилась нейлоновой Re-Edition от Prada, художница Мария Янковская акцентировала кожаное пальто миниатюрной неоновой сумкой от Bvlgari. На контрасте сыграла Ассоль в лакированном тренче цвета неба, а Александра Маниович преподала урок, как стильно носить пальто с «хищным» принтом.
Фото: Пресс-служба
Повод собраться — встреча с Васей Перкиным, который создал для бренда лимитированную серию чехлов для очков. Получилось ярко: художник придумал персонажа-«хранителя», которому определенно можно доверить свою пару Ray-Ban. На мероприятии гости делали снимки на фоне интерактивной фотозоны, общались и знакомились с аксессуарами поближе под энергичный DJ-сет.
Фото: пресс-служба
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