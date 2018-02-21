Федорова, Гузеева и Безрукова оценили новые модные коллекции

Накануне вечером российские знаменитости, следящие за fashion-новинками, собрались на открытии 30-го, юбилейного сезона выставки Collection Premiere Moscow. Дизайнеры из 27 стран мира привезли в Москву более 1300 коллекций. Среди них были и новые имена, и интересные решения от уже известных марок.

На неформальном коктейле и показе Алены Ахмадуллиной присутствовали такие звезды, как Ирина Безрукова, Лариса Гузеева (актриса и телеведущая впервые за долгое время вышла в свет), Анна Тихомирова и другие.