Федорова, Гузеева и Безрукова оценили новые модные коллекции
В Москве открылась ежегодная fashion-выставка CPM Collection Premiere Moscow, и первой свою новую коллекцию представила Алена Ахмадуллина.
Накануне вечером российские знаменитости, следящие за fashion-новинками, собрались на открытии 30-го, юбилейного сезона выставки Collection Premiere Moscow. Дизайнеры из 27 стран мира привезли в Москву более 1300 коллекций. Среди них были и новые имена, и интересные решения от уже известных марок.
На неформальном коктейле и показе Алены Ахмадуллиной присутствовали такие звезды, как Ирина Безрукова, Лариса Гузеева (актриса и телеведущая впервые за долгое время вышла в свет), Анна Тихомирова и другие.
Большинство гостей были одеты в стиле casual: брюки, трикотажные платья, уютные джемперы. Они с удовольствием позировали фотографам, обменивались последними новостями и делали селфи.
Фото: пресс-служба
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