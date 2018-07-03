«Грудь мятая»: шикарное платье не по размеру подвело Кэти Холмс

Обычно чувство стиля и вкус не покидают экс-супругу Тома Круза Кэти Холмс, но недавно это все же произошло. Актриса вышла в свет в роскошном платье-бюстье Dior на показ одноименного модного Дома в Париже.
Однако наряд то ли был подобран на размер меньше, то ли его фасон не подошел Кэти – ведь грудь звезды выглядела сильно «смятой» лифом наряда.
При этом сама Холмс словно и не заметила модного конфуза, ведь она опубликовала несколько снимков в этом платье в своем Instagram. Некоторые фолловеры даже заподозрили, что Кэти сделала маммопластику: «Грудь словно смята», «Силикон?», «Выглядит очень неестественно».
Фото: Michael Ip / Global Look Press, Instagram