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«Грудь мятая»: шикарное платье не по размеру подвело Кэти Холмс

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я выбрал вместо рекламы.
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Кэти Холмс

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На днях 39-летняя актриса Кэти Холмс посетила показ Dior в Париже, но вместо комплиментов на нее обрушился град критики.

Обычно чувство стиля и вкус не покидают экс-супругу Тома Круза Кэти Холмс, но недавно это все же произошло. Актриса вышла в свет в роскошном платье-бюстье Dior на показ одноименного модного Дома в Париже.

Однако наряд то ли был подобран на размер меньше, то ли его фасон не подошел Кэти – ведь грудь звезды выглядела сильно «смятой» лифом наряда.

При этом сама Холмс словно и не заметила модного конфуза, ведь она опубликовала несколько снимков в этом платье в своем Instagram. Некоторые фолловеры даже заподозрили, что Кэти сделала маммопластику: «Грудь словно смята», «Силикон?», «Выглядит очень неестественно».

Фото: Michael Ip / Global Look Press, Instagram

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