Грубая кожа и воздушная вуаль: Глафира Тарханова продемонстрировала дерзкий образ в готическом стиле

Тарханова позирует в многослойном аутфите на основе брюк-палаццо и удлиненной рубашки свободного силуэта. Акцентом наряда стала игра фактур, которую поддержали аксессуары из грубой кожи – широкий ремень с металлической фурнитурой, длинные перчатки и массивная обувь. В завершение образа – полупрозрачная черная вуаль и яркий макияж на основе теней насыщенного бордового оттенка.
Фото: Instagram
По мнению фолловеров, наряд и общее настроение съемки актрисе к лицу. «Сколько образов Вы бы не примеряли: от роскоши до простоты – в любом есть нечто завораживающее», «Вам очень идет этот образ», – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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