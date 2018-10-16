Готическое дефиле и звездные гости на показе YAKUBoWITCH: Летучая на подиуме, Седокова и Водонаева — в первом ряду

Популярная телеведущая, облаченная в роковые платья в стиле нуар, открыла и закрыла показ новой коллекции модного бренда YAKUBoWITCH под названием Eternal Hollywood («Вечный Голливуд»), прошедший в московском Манеже в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Первым выходом Елены было дефиле в платье с меховой отделкой, а в финале показа она вышла на подиум в откровенном кружевном наряде, держа в руках эффектный зонт с фатой, как у готической невесты.

«Я в восторге от новой коллекции! Оля (креативный директор бренда Ольга Якубович, — прим. ред.) очень талантлива. Когда я впервые увидела ее наряды, мне захотелось примерить сразу все. Признаться честно, образы для выхода я выбирала сама, есть у меня такая прерогатива. Финальное платье из итальянского кружева — настоящее произведение искусства! А на подиуме сложнее всего было не улыбаться», — поделилась впечатлениями Летучая после показа.