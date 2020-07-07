Гостья свадьбы нарвалась на критику за слишком откровенное платье и попытку затмить невесту
Свадебным снимком поделился один из пользователей портала Reddit с комментарием: «Горячие свадебные гости. Но подумайте, сколько внимания это платье отобрало у невесты» — цитирует Daily Mail. На первый взгляд, на фото — обнимающиеся молодожены: девушка в огненно-красном платье из прозрачного кружева и мужчина в строгом костюме и стильных лоферах. Но настоящая невеста была в белом, а гостья определенно решила не обращать внимание на свадебный дресс-код. Корсетный лиф-бюстье с эффектом пуш-ап подчеркнул аппетитные формы, а длина нижней комбинации практически не оставила места для фантазии. Дополнили образ белые босоножки с прозрачными ремешками.
Фото: Reddit.com
Фолловерам такой выбор наряда пришелся не по душе. По их мнению, гостья решила быть в центре внимания, и это крайне эгоистично по отношению к невесте. «Мне кажется, у них с невестой какое-то скрытой соревнование — ее платье слишком откровенное для свадьбы», «Если бы лиф не был открытым, наряд был бы уместным. Это платье красивое, но не для такого события», «Если бы у меня была такая фигура, как у нее, я бы носила такие платья каждый день», «Выглядит как нижнее белье», «Она забыла надеть платье — хорошо, что нижнее белье все прикрыло» — пишут в комментариях.
Фото: Reddit.com, Freepik
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