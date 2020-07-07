Гостья свадьбы нарвалась на критику за слишком откровенное платье и попытку затмить невесту

Фолловерам такой выбор наряда пришелся не по душе. По их мнению, гостья решила быть в центре внимания, и это крайне эгоистично по отношению к невесте. «Мне кажется, у них с невестой какое-то скрытой соревнование — ее платье слишком откровенное для свадьбы», «Если бы лиф не был открытым, наряд был бы уместным. Это платье красивое, но не для такого события», «Если бы у меня была такая фигура, как у нее, я бы носила такие платья каждый день», «Выглядит как нижнее белье», «Она забыла надеть платье — хорошо, что нижнее белье все прикрыло» — пишут в комментариях.