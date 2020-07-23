Гостей свадьбы возмутил слишком строгий дресс-код: «Единственный способ попасть — прийти без одежды»

Этой историей поделилась одна из приглашенных в сообществе Facebook. Женщина рассказала, что была рада оказаться в списке гостей, пока не открыла свадебную веб-страницу и не увидела перечень ограничений. Среди требований к мужчинам: «Только костюмные брюки, никаких джинсов. Исключительно черные и синие цвета. Не должно быть ни единого оттенка серого». Инструкция охватывает все: от расцветок рубашек до галстуков. Дамскому гардеробу на такой свадьбе придется труднее. Женщины не должны надевать комбинезоны или брючные костюмы — только платья, длиной до колен. Наряды не могут быть белыми, бежевыми, черными, сиреневыми, серыми или с принтом. Венчает список правил объявление: «Дресс-код будет строго контролироваться, а тот, кто ослушается, не будет допущен на торжество» — цитирует Daily Mail.

Пользователи Сети были в ярости от прочитанного. «Кажется, единственный способ попасть на свадьбу, ничего не нарушив, — прийти без одежды», «Ужас! Будто бы их родственники и друзья не знают, как одеться на свадьбу. И что означает это ограничение по длине платьев? Они хотят, чтобы какая-нибудь бабушка Милдред пришла в мини-юбке?!», «Странная система: вас не пустят, но им же все равно придется платить за ваше место» — пишут в комментариях.