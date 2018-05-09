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«Голое» платье и несимметричная грудь: Виктория Боня подогрела слухи о пластике

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Виктория Боня
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В Сети обсуждают новую грудь Виктории Бони.

Вчера на церемонии открытия 71-го Каннского кинофестиваля все взгляды были прикованы к откровенному наряду Виктории Бони. Бывшая звезда «Дома-2» удивила присутствующих прозрачным платьем мятного цвета, лиф которого едва скрывал соски.

На некоторых снимках видно, что бюст Виктории Бони действительно несколько видоизменился. Правая грудь кажется заметно ниже (или больше) левой, а границы слишком резко очерчены. Даже умопомрачительный разрез, который обнажал идеальные ноги знаменитости при ходьбе, не смог отвлечь пристального внимания от зоны декольте.

На днях подписчики блога модели уже заметили эту разницу на видео и предположили, что бывшая невеста Алекса Смерфита решилась на вмешательство пластического хирурга. Сама Боня никак не комментирует эти слухи.

Фото: globallookpress

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