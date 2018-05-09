«Голое» платье и несимметричная грудь: Виктория Боня подогрела слухи о пластике

Вчера на церемонии открытия 71-го Каннского кинофестиваля все взгляды были прикованы к откровенному наряду Виктории Бони. Бывшая звезда «Дома-2» удивила присутствующих прозрачным платьем мятного цвета, лиф которого едва скрывал соски.

На некоторых снимках видно, что бюст Виктории Бони действительно несколько видоизменился. Правая грудь кажется заметно ниже (или больше) левой, а границы слишком резко очерчены. Даже умопомрачительный разрез, который обнажал идеальные ноги знаменитости при ходьбе, не смог отвлечь пристального внимания от зоны декольте.