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«Голливуд кусает локти!» Анна Нетребко восхитила Сеть элегантным шелковым платьем и размером бриллиантов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Анна Нетребко не перестает удивлять яркими образами как на сцене, так и в жизни. Для вечеринки после концерта 48-летняя оперная певица подобрала поистине роскошный образ, который восхитил не только поклонников, но и звездных коллег.

Для светского вечера Нетребко выбрала шелковое платье-макси в оттенке серебристый металлик от русско-французского бренда Demurya. Из деталей – абстрактный принт, нескромный V-образный вырез с отложным воротником, разрез от колен и шлейф. Образ дополнен серебристыми лодочками на каблуке и клатчем-бабочкой, расшитыми кристаллами. Настоящая роскошь – комплект увесистых украшений Chopard из многоярусного колье и серег, щедро усыпанных крупными бриллиантами.

Сергей Васильев не удержался от комплимента в адрес Анны Нетребко: «Голливуд кусает локти!!!». Мнение звездного историка моды разделили и поклонники певицы. «Ни одно колье не затмит всей красоты Ани, причем и внешней, и внутренней!», «Восхитительная! Необыкновенная, чарующая голосом, вдохновляющая красотой», «Очаровательна! Просто слов нет!», «Платье просто изумительное», «Божественно красива» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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