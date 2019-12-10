«Голливуд кусает локти!» Анна Нетребко восхитила Сеть элегантным шелковым платьем и размером бриллиантов

Сергей Васильев не удержался от комплимента в адрес Анны Нетребко: «Голливуд кусает локти!!!». Мнение звездного историка моды разделили и поклонники певицы. «Ни одно колье не затмит всей красоты Ани, причем и внешней, и внутренней!», «Восхитительная! Необыкновенная, чарующая голосом, вдохновляющая красотой», «Очаровательна! Просто слов нет!», «Платье просто изумительное», «Божественно красива» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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