Годовалая дочка Джессики Симпсон похвасталась огромной коллекцией обуви

Домашние будни Джессика, по всей видимости, решила провести за разбором гардероба. Потому и годовалая Берди Мэй запечатлена среди десятков пар самой разнообразной детской обуви. Здесь — туфли, ботинки, кроссовки и кеды всех мастей: от классики до самых необычных моделей, усыпанных глиттером и ярким декором. Среди них — узнаваемые бренды: не каждая маленькая модница может похвастаться балетками Gucci или знаменитыми кедами Golden Goose.

«Берди обожает туфли! А ирония в том, что когда я была беременна ею, у меня настолько сильно отекали ноги, что не могла надеть ни одну из своих пар», — поделилась Симпсон. Мнения подписчиков звезды по поводу такого модного богатства разделились. Многие упрекнули Симпсон в том, что кто-то не может позволить себе и одну пару обуви, и советовали отдать часть на благотворительность.