Глюк’Оzа в коралловых клешах и босоножках из 80-х подбодрила Сеть яркими фото

«Есть жизнь, которая замерла. Но мечтать и строить планы нам вряд ли кто-то помешает! Я, например, когда закончится это заточение, точно отправлюсь путешествовать! Туда, где есть солнце и новые эмоции! Хочется проживать каждый день так, будто этот день последний! Солнце и свобода — и есть награда!» — прокомментировала Ионова новый пост в Instagram.