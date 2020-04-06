Глюк’Оzа в коралловых клешах и босоножках из 80-х подбодрила Сеть яркими фото
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Есть жизнь, которая замерла. Но мечтать и строить планы нам вряд ли кто-то помешает! Я, например, когда закончится это заточение, точно отправлюсь путешествовать! Туда, где есть солнце и новые эмоции! Хочется проживать каждый день так, будто этот день последний! Солнце и свобода — и есть награда!» — прокомментировала Ионова новый пост в Instagram.
Звезда позирует в костюме-двойке из кроп-топа с экстремально глубоким декольте и брюками-клеш с завышенной талией. Геометричный принт и все оттенки кораллового цвета задают тон образу. В нем они зарифмованы с босоножками на платформе и массивном каблуке в оттенке серебристый металлик — напоминающие те самые, которые были на острие моды в эпоху диско. Наряд подчеркнул роскошную фигуру певицы, которая продолжает восхищать фолловеров.
«Красавицы, все краше и краше!», «Как же грациозно и красиво — загляденье!», «Вы прекрасны!», «Божественно красива», «Изумительная барышня», «Какая же вы красивая, как сказка», «Сама женственность» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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