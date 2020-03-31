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Глюк’Оzа в кимоно нараспашку похвасталась точеной фигурой

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Наталья Ионова (Глюк’Оzа) похвасталась стройными ногами и роскошной фигурой. 33-летняя певица рассказала о своей любимой детали гардероба, а заодно и продемонстрировала ее.

«Всё, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась» — прокомментировала Ионова новый пост в Instagram.

Глюк’Оzа позирует в лаконичном слитном купальнике в нежном оттенке шампань, подчеркнутым глянцевым блеском материала. Поверх звезда накинула свободный халат с широкими рукавами. Затейливый растительный паттерн на лиловом фоне, разрезы по бокам и контрастный терракотовый пояс ассоциируют деталь с японским кимоно. Расслабленный и интригующий наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы и восхитил фолловеров.

«Наталья, классно выглядишь!», «Шикарная девочка!», «Такая стройняшка», «Фигура — огонь!», «Шикарно в халате выглядите», «Молодеет с каждым годом, суперская», «Богиня!», «Наташа, вы восхитительны» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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