Глюк’Оzа в кимоно нараспашку похвасталась точеной фигурой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Всё, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась» — прокомментировала Ионова новый пост в Instagram.
Глюк’Оzа позирует в лаконичном слитном купальнике в нежном оттенке шампань, подчеркнутым глянцевым блеском материала. Поверх звезда накинула свободный халат с широкими рукавами. Затейливый растительный паттерн на лиловом фоне, разрезы по бокам и контрастный терракотовый пояс ассоциируют деталь с японским кимоно. Расслабленный и интригующий наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы и восхитил фолловеров.
«Наталья, классно выглядишь!», «Шикарная девочка!», «Такая стройняшка», «Фигура — огонь!», «Шикарно в халате выглядите», «Молодеет с каждым годом, суперская», «Богиня!», «Наташа, вы восхитительны» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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