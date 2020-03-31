Глюк’Оzа в кимоно нараспашку похвасталась точеной фигурой

«Всё, что нам сейчас нужно — это удобный халат. На самом деле это моя самая любимая вещь в любых ситуациях! Я так часто говорила, что носила бы его не снимая, что кажется моя мечта сбылась» — прокомментировала Ионова новый пост в Instagram.