«Глаз не оторвать»: Орбакайте восхитила подписчиков элегантным платьем с нескромным декольте

Орбакайте построила образ вокруг белого платья на запах с V-образным вырезом. Приталенный фасон сконцентрировал внимание на подтянутой фигуре артистки — линия талии подчеркнута драпировками и крупной брошью в виде звезды, усыпанной кристаллами. Прямое платье макси дополнено классическими туфлями-лодочками телесного цвета (лайфхак, с помощью которого можно визуально удлинить ноги). Завершением образа стали крупные акцентные серьги, инкрустированные мерцающими камнями.