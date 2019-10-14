«Глаз не оторвать»: Орбакайте восхитила подписчиков элегантным платьем с нескромным декольте
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Орбакайте построила образ вокруг белого платья на запах с V-образным вырезом. Приталенный фасон сконцентрировал внимание на подтянутой фигуре артистки — линия талии подчеркнута драпировками и крупной брошью в виде звезды, усыпанной кристаллами. Прямое платье макси дополнено классическими туфлями-лодочками телесного цвета (лайфхак, с помощью которого можно визуально удлинить ноги). Завершением образа стали крупные акцентные серьги, инкрустированные мерцающими камнями.
Фолловеры буквально осыпали звезду комплиментами — роскошный образ многим пришелся по душе. «Самая стильная», «Глаз не оторвать!», «Вау, вы изящная!», «Большая умница и красотка», «Очень красиво. Цвет настроения – белый», «Икона стиля», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!