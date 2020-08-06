Главные модницы Instagram ввели тренд на юбку-фламенко, и идет она абсолютно всем

Вооружаться можно абсолютно любой понравившейся моделью длины миди или макси. Дизайнеры предлагают вариации с пышными воланами и многоярусными оборками, с нежными пастельными и флуоресцентными оттенками. В числе фаворитов однозначно присутствует насыщенная фуксия, сочная цитрусовая гамма и принты — красочные флористичсекие, контрастный горошек а-ля винтаж, полоска и клетка виши, которая снова не смогла проститься с местом в хитах этого лета. Стилисты рекомендуют сочетать юбку-фламенко с базовыми футболками из плотного трикотажа, классическими рубашками свободного силуэта и остромодными топами с пышными рукавами-буфами и «фонариками».