Главные модницы Instagram вернули тренд на легинсы и носят их вместо брюк

Этот тренд — квинтэссенция стиля и комфорта. К формуле присоединяется четко очерченный силуэт и акцент на бесконечно длинные ноги. Чтобы достичь нужного эффекта необходимо подобрать правильную модель. Идеальная пара состоит из плотных эластичных материалов, имеет высокую линию талии и моделирует области бедер.

Среди поклонниц тренда — настоящая икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли, модель Эльза Хоск и известные фешн-блогеры. Модницы носят легинсы вместо брюк и сочетают их с объемными блейзерами, классическими тренчами, толстовками oversize, а кроссовки, преимущественно, заменяют босоножками на миниатюрном kitten heel или мюлями в духе нулевых.