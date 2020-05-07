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Главные модницы Instagram вернули тренд на легинсы и носят их вместо брюк

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Модель Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Instagram @rosiehw

Месяцы самоизоляции внесли кардинальные изменения в моду. Поэтому некоторые детали домашнего и спортивного гардероба все увереннее заявляют свои права на повседневный и деловой стиль. Главные модницы Instagram вернули тренд на легинсы, которые теперь заметно конкурируют с джинсами-багги и бойфрендами.

Этот тренд — квинтэссенция стиля и комфорта. К формуле присоединяется четко очерченный силуэт и акцент на бесконечно длинные ноги. Чтобы достичь нужного эффекта необходимо подобрать правильную модель. Идеальная пара состоит из плотных эластичных материалов, имеет высокую линию талии и моделирует области бедер.

Среди поклонниц тренда — настоящая икона стиля Роузи Хантингтон-Уайтли, модель Эльза Хоск и известные фешн-блогеры. Модницы носят легинсы вместо брюк и сочетают их с объемными блейзерами, классическими тренчами, толстовками oversize, а кроссовки, преимущественно, заменяют босоножками на миниатюрном kitten heel или мюлями в духе нулевых.

Фото: Instagram

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