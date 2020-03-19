passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Глафира Тарханова восхитила Сеть дерзкими фото в total black и коже

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Фото: v

Глафира Тарханова поделилась фото с модной съемки в своем Instagram, примерив эффектный образ. 36-летняя актриса восхитила Сеть дерзким total black и эмоционально высказалась на тему коронавирусной инфекции.

Тарханова позирует в монохромной черном образе, построенном вокруг сочетания текстур: плотной костюмной ткани и гладкой кожи. На ней — удлиненный кожаный блейзер, дополненный поясом на талии. С ним зарифмованы классические прямые брюки, которые в тандеме с лакированными лодочками на шпильке, сделали свое дело: ноги звезды визуально кажутся бесконечными. «Я против вируса! Разве не видно? Корона, уходи! Тебе здесь не рады!» — прокомментировала пост актриса.

Фото: Instagram

Фолловеры поддержали мнение Глафиры Тархановой комплиментами. «Согласна с вами! А образ на фото просто огонь!», «Как же вам идет этот образ, Глафира», «Вы просто принцесса!», «Как же вы красивы, Глаша», «Стильно, дорого, красиво! Обожаю вас», «Царевна красоты», «Красавица и замечательная актриса», «Суровая, решительная! Порочный образ», «Когда есть такие красивые женщины вирус не страшен» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!