Глафира Тарханова восхитила Сеть дерзкими фото в total black и коже
я выбрал вместо рекламы.
Фото: v
Тарханова позирует в монохромной черном образе, построенном вокруг сочетания текстур: плотной костюмной ткани и гладкой кожи. На ней — удлиненный кожаный блейзер, дополненный поясом на талии. С ним зарифмованы классические прямые брюки, которые в тандеме с лакированными лодочками на шпильке, сделали свое дело: ноги звезды визуально кажутся бесконечными. «Я против вируса! Разве не видно? Корона, уходи! Тебе здесь не рады!» — прокомментировала пост актриса.
Фолловеры поддержали мнение Глафиры Тархановой комплиментами. «Согласна с вами! А образ на фото просто огонь!», «Как же вам идет этот образ, Глафира», «Вы просто принцесса!», «Как же вы красивы, Глаша», «Стильно, дорого, красиво! Обожаю вас», «Царевна красоты», «Красавица и замечательная актриса», «Суровая, решительная! Порочный образ», «Когда есть такие красивые женщины вирус не страшен» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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