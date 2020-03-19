Глафира Тарханова восхитила Сеть дерзкими фото в total black и коже

Тарханова позирует в монохромной черном образе, построенном вокруг сочетания текстур: плотной костюмной ткани и гладкой кожи. На ней — удлиненный кожаный блейзер, дополненный поясом на талии. С ним зарифмованы классические прямые брюки, которые в тандеме с лакированными лодочками на шпильке, сделали свое дело: ноги звезды визуально кажутся бесконечными. «Я против вируса! Разве не видно? Корона, уходи! Тебе здесь не рады!» — прокомментировала пост актриса.