Глафира Тарханова в ярко-желтом тренче и клетчатых колготках подбодрила поклонников эффектными фото

Тарханова приняла участие в модной съемке, взяв курс на максимальную яркость. Звезда позирует в лакированном тренче канареечно-желтого цвета. Объемные рукава с драпировками, округлый английский воротник оформили силуэт в духе восьмидесятых, а на контрасте с насыщенным оттенком сыграл грубый черный пояс. Дополнили образ плотные колготки в черно-красную шотландскую клетку и ботильоны из сетки. В завершение — крупные акцентные серьги.