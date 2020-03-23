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Глафира Тарханова в ярко-желтом тренче и клетчатых колготках подбодрила поклонников эффектными фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Глафира Тарханова подбодрила поклонников ярким образом, примерив необычный наряд. 36-летняя актриса поделилась радостным весенним настроением и собрала десятки комплиментов.

«Солнце — да! Весна — да! Тепло…Сижу, стою, лежу и жду! Нарядилась! Замечательного вам дня» — прокомментировала пост Глафира.

Тарханова приняла участие в модной съемке, взяв курс на максимальную яркость. Звезда позирует в лакированном тренче канареечно-желтого цвета. Объемные рукава с драпировками, округлый английский воротник оформили силуэт в духе восьмидесятых, а на контрасте с насыщенным оттенком сыграл грубый черный пояс. Дополнили образ плотные колготки в черно-красную шотландскую клетку и ботильоны из сетки. В завершение — крупные акцентные серьги.

Фото: Instagram

Поклонники не жалели комплиментов. «Жаль, что в кино вас так не одевают костюмеры», «Ярко, позитивно! Зачет!», «Желтый вам к лицу», «Светлая, прекрасная Глафира, красавица!», «Просто неземная красота», «Яркая личность, красотка, сама доброта», «Наряд умопомрачительный», «Какие клевые колготки!», «Круто! Вам очень идет» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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