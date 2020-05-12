Глафира Тарханова в костюме цвета капучино и на шпильках показала нескучный деловой образ

«Посидим… подождем… Предположительно, театральную сферу откроют одну из последних… а были планы… графики городов... Но главное, чтобы все были здоровы! Берегите себя и своих близких!» — подписала снимки Тарханова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Фолловеры ответили, что скучают по спектаклям с участием актрисы и подбодрили ее комплиментами. «Красавица!», «Шикарный костюм», «Такая вы красивая!», «Как же я вас уважаю, Глафира, вы потрясающая актриса» — пишут в комментариях.