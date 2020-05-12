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Глафира Тарханова в костюме цвета капучино и на шпильках показала нескучный деловой образ

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Глафира Тарханова

Фото: Instagram

Глафира Тарханова часто удивляет поклонников новыми образами, которые примеряет на съемках. 36-летняя актриса театра и кино показала, как нескучно носить деловой стиль и собрала десятки комплиментов.

Звезда позирует в эффектном брючном костюме в нежном оттенке капучино. Двойка из классического блейзера свободного силуэта и расклешенных брюк актрисе определенно к лицу. Дополнили аутфит в духе power dressing элегантные туфли-слингбэки на невысоких шпильках. Завершающий акцент — обилие украшений, рифмующихся с общей стилистикой образа.

Фото: Instagram

«Посидим… подождем… Предположительно, театральную сферу откроют одну из последних… а были планы… графики городов... Но главное, чтобы все были здоровы! Берегите себя и своих близких!» — подписала снимки Тарханова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). Фолловеры ответили, что скучают по спектаклям с участием актрисы и подбодрили ее комплиментами. «Красавица!», «Шикарный костюм», «Такая вы красивая!», «Как же я вас уважаю, Глафира, вы потрясающая актриса» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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