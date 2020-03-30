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Глафира Тарханова примерила образ в духе парижского шика и получила десятки комплиментов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Глафира Тарханова получила десятки восторженных комплиментов от фолловеров в своем Instagram. 36-летняя актриса примерила образ в духе парижского шика, построенный вокруг контрастного принта и ярких акцентов.

Тарханова позирует в лаконичном пальто прямого кроя с остромодным в этом сезоне принтом «гусиный шаг». Английский воротник дополняет деталь из меха контрастного винного цвета. Аутфит дополнен базовой черной водолазкой и элегантным беретом молочно-белого цвета. «Все будет хорошо! Переоценка ценностей на пользу. Просто прогуляться — уже непозволительная роскошь…В изоляции не запрещается проявлять нежность, заботу и изобретательность!» — прокомментировала пост актриса. Глафира рассказала, что проводит время с семьей, печет торты с детьми.

Фото: Instagram

Поклонники активно делились тем, как проводят карантин, и не упускали возможность восхититься образом актрисы. «Глафира, вам очень идет это пальто и подчеркивает вашу женственность и неповторимость», «Спасибо за вашу искренность и доброту, которую вы несете не только на экране, но и в жизни!», «Как можно быть такой красивой?!», «Замечательная», «Классная, что тут скажешь», «Француженка!» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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