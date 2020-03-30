Глафира Тарханова примерила образ в духе парижского шика и получила десятки комплиментов

Поклонники активно делились тем, как проводят карантин, и не упускали возможность восхититься образом актрисы. «Глафира, вам очень идет это пальто и подчеркивает вашу женственность и неповторимость», «Спасибо за вашу искренность и доброту, которую вы несете не только на экране, но и в жизни!», «Как можно быть такой красивой?!», «Замечательная», «Классная, что тут скажешь», «Француженка!» — пишут в комментариях.