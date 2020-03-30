Глафира Тарханова примерила образ в духе парижского шика и получила десятки комплиментов
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Фото: Instagram
Тарханова позирует в лаконичном пальто прямого кроя с остромодным в этом сезоне принтом «гусиный шаг». Английский воротник дополняет деталь из меха контрастного винного цвета. Аутфит дополнен базовой черной водолазкой и элегантным беретом молочно-белого цвета. «Все будет хорошо! Переоценка ценностей на пользу. Просто прогуляться — уже непозволительная роскошь…В изоляции не запрещается проявлять нежность, заботу и изобретательность!» — прокомментировала пост актриса. Глафира рассказала, что проводит время с семьей, печет торты с детьми.
Поклонники активно делились тем, как проводят карантин, и не упускали возможность восхититься образом актрисы. «Глафира, вам очень идет это пальто и подчеркивает вашу женственность и неповторимость», «Спасибо за вашу искренность и доброту, которую вы несете не только на экране, но и в жизни!», «Как можно быть такой красивой?!», «Замечательная», «Классная, что тут скажешь», «Француженка!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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