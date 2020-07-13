Глафира Тарханова примерила образ соблазнительной учительницы с пестрым платьем и стильными очками
Фото: Instagram @glafiratarhanova
В одной из съемок Тарханова примерила образ соблазнительной учительницы и собрала десятки комплиментов. Актриса позирует в приталенном платье из гладкого шелка с пышными рукавами и юбкой плиссе. Внимание привлек пестрый принт платья с изображением золотых цепей и забавных розовых котов. С насыщенным синим оттенком фона контрастирует акцентный пояс неонового желтого цвета. На фото звезда флиртует со зрителем, эффектно поправляя очки в черепаховой оправе. Дополняет look легкий дымчатый макияж глаз в сдержанных тонах, дерзкая красная помада и распущенные волосы, завитые в крупные шелковистые локоны. В тексте поста Глафира поинтересовалась у поклонников, с какой из своих героинь она у них ассоциируется и отличается ли ее образ в Instagram и в кино.
В активной дискуссии фолловеры не скупились на комплименты. «Глафира, я думаю, вы были бы хорошей учительницей», «Вы идеальная женщина, одна на миллион, и очень редко можно встретить женщину с такой же сказочной красотой, как у вас!», «Глафира, вы настолько разная в фотосессиях! И тургеневская барышня, и кудрявая кокетка, и женщина-вамп, и рокерша… Все образы вам безумно идут», «Какой интересный наряд!», «Какая вы красивая», «Похожа на строгую учительницу», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Глафиры Тархановой @glafiratarhanova / Андрей Трифонов
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