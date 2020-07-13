Глафира Тарханова примерила образ соблазнительной учительницы с пестрым платьем и стильными очками

В одной из съемок Тарханова примерила образ соблазнительной учительницы и собрала десятки комплиментов. Актриса позирует в приталенном платье из гладкого шелка с пышными рукавами и юбкой плиссе. Внимание привлек пестрый принт платья с изображением золотых цепей и забавных розовых котов. С насыщенным синим оттенком фона контрастирует акцентный пояс неонового желтого цвета. На фото звезда флиртует со зрителем, эффектно поправляя очки в черепаховой оправе. Дополняет look легкий дымчатый макияж глаз в сдержанных тонах, дерзкая красная помада и распущенные волосы, завитые в крупные шелковистые локоны. В тексте поста Глафира поинтересовалась у поклонников, с какой из своих героинь она у них ассоциируется и отличается ли ее образ в Instagram и в кино.