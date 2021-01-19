Глафира Тарханова показала, как свести мужчину с ума при помощи наряда

Звезда кино позирует в пестрой принтованной блузке, зарифмованной с черной мини-юбкой из шелка. Главную роль в образе заняли дерзкие сатиновые сапоги-чулки с драпировками, острыми мысами и головокружительно высокими шпильками. «Я как-то нарядилась на пробы — так нужно было для роли. Красное платье, шпильки, красная сумка и чемодан (с дополнительными нарядами). Мужчины реагировали по-особенному! Даже охранники на проходной — они обычно подуставшие буки, а тут у них прям все резервы подключились», — поделилась Тарханова.