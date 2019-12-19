Гигантское помолвочное кольцо невесты остро раскритиковали в Сети: «Сколько она заплатила за это чудовище?»
Невеста показала помолвочное кольцо запредельно большого размера. Изделие имеет сложную многоярусную структуру, а на несколько сантиметров от пальца возвышается «арка» с огромным бриллиантом круглой огранки.
Фото: Facebook/That's it, I'm ring shaming.
Кольцо было щедро украшено драгоценными камнями, но неудачное дизайнерское решение сделало свое дело. Удивившись такому размаху, пользователи не жалели комментариев в адрес ювелирного гиганта. «Выглядит ужасно», «Напоминает средство самообороны», «Вот это пробка!», «Любопытно, сколько она заплатила за это чудовище?», «Это не кольцо, это – оружие», «Бриллиант настолько ужасный, что ему даже понадобился отдельный пьедестал» – критиковали фолловеры.
Фото: Vostock-photo, Facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!