Гигантское помолвочное кольцо невесты остро раскритиковали в Сети: «Сколько она заплатила за это чудовище?»

Кольцо было щедро украшено драгоценными камнями, но неудачное дизайнерское решение сделало свое дело. Удивившись такому размаху, пользователи не жалели комментариев в адрес ювелирного гиганта. «Выглядит ужасно», «Напоминает средство самообороны», «Вот это пробка!», «Любопытно, сколько она заплатила за это чудовище?», «Это не кольцо, это – оружие», «Бриллиант настолько ужасный, что ему даже понадобился отдельный пьедестал» – критиковали фолловеры.