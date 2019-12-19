passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гигантское помолвочное кольцо невесты остро раскритиковали в Сети: «Сколько она заплатила за это чудовище?»

Бриллиантов много не бывает – видимо, такой установкой пользовался жених, когда выбирал помолвочное кольцо для своей возлюбленной. В Сети драгоценный подарок сравнили с гигантским чудовищем.

Невеста показала помолвочное кольцо запредельно большого размера. Изделие имеет сложную многоярусную структуру, а на несколько сантиметров от пальца возвышается «арка» с огромным бриллиантом круглой огранки.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Фото: Facebook/That's it, I'm ring shaming.

Кольцо было щедро украшено драгоценными камнями, но неудачное дизайнерское решение сделало свое дело. Удивившись такому размаху, пользователи не жалели комментариев в адрес ювелирного гиганта. «Выглядит ужасно», «Напоминает средство самообороны», «Вот это пробка!», «Любопытно, сколько она заплатила за это чудовище?», «Это не кольцо, это – оружие», «Бриллиант настолько ужасный, что ему даже понадобился отдельный пьедестал» – критиковали фолловеры.

Фото: Vostock-photo, Facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!