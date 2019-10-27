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Гигантские дизайнерские торты, Гудков и Айза на подиуме и другие сюрпризы на показе «Любовь и сладости» Жукова

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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«Любовь и сладости» SS'20

Фото: Пресс-служба

26 сентября в рамках Недели моды в Москве состоялся показ, объединивший кондитерское искусство и моду. Звездные модели вывозили на подиум торты самых необычных форм, а в конце шоу Александр Гудков угощал всех присутствующих сладостями.

Сеть кондитерских «Любовь и Сладости», принадлежащая Сергею Жукову и Регине Бурд, представила коллекцию тортов. Яркое шоу открывал Александр Гудков, вышедший на подиум в костюме цвета фуксии и с тортом, декорированным по мотивам творчества скульптора Джеффа Кунса. В числе звездных моделей оказались Айза Анохина в неоновом монолуке и актриса Екатерина Волкова в пудровом костюме. В качестве аксессуаров — все те же торты: с кроссовками Off-White, головой Горгоны Медузы и акцентными принтами.

Видео: Светлана Наконечная

Шоу, режиссером которого выступил Артем Кривда, превратилось в настоящий перформанс с говорящим названием «Мода на сладости». Модели в неоновых боди и на высоких шпильках вывозили на подиум многоэтажные торты в виде легендарных чемоданов Louis Vuitton, сумок Hermès Birkin, позировали с гигантскими леденцами в форме красных губ. Действо проходило под поп-музыку, популярную в нулевые. Завершение показа было не менее фееричным: во время финального дефиле Александр Гудков разрезал торт и угостил присутствующих.

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Альбина Джанабаева

Фото: Пресс-служба

Звездные гости были не только на подиуме, но в зрительном зале. C первых рядов за показом наблюдали Альбина Джанабаева, Регина Бурд, Митя Фомин и другие.

Образы селебрити, яркие перформансы и все самые интересные события Недели моды в Москве — на Passion.ru. Следите за обновлениями!

Фото и видео: пресс-служба, Светлана Наконечная

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