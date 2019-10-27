Гигантские дизайнерские торты, Гудков и Айза на подиуме и другие сюрпризы на показе «Любовь и сладости» Жукова

Шоу, режиссером которого выступил Артем Кривда, превратилось в настоящий перформанс с говорящим названием «Мода на сладости». Модели в неоновых боди и на высоких шпильках вывозили на подиум многоэтажные торты в виде легендарных чемоданов Louis Vuitton, сумок Hermès Birkin, позировали с гигантскими леденцами в форме красных губ. Действо проходило под поп-музыку, популярную в нулевые. Завершение показа было не менее фееричным: во время финального дефиле Александр Гудков разрезал торт и угостил присутствующих.