Гигантские дизайнерские торты, Гудков и Айза на подиуме и другие сюрпризы на показе «Любовь и сладости» Жукова
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Фото: Пресс-служба
Сеть кондитерских «Любовь и Сладости», принадлежащая Сергею Жукову и Регине Бурд, представила коллекцию тортов. Яркое шоу открывал Александр Гудков, вышедший на подиум в костюме цвета фуксии и с тортом, декорированным по мотивам творчества скульптора Джеффа Кунса. В числе звездных моделей оказались Айза Анохина в неоновом монолуке и актриса Екатерина Волкова в пудровом костюме. В качестве аксессуаров — все те же торты: с кроссовками Off-White, головой Горгоны Медузы и акцентными принтами.
Шоу, режиссером которого выступил Артем Кривда, превратилось в настоящий перформанс с говорящим названием «Мода на сладости». Модели в неоновых боди и на высоких шпильках вывозили на подиум многоэтажные торты в виде легендарных чемоданов Louis Vuitton, сумок Hermès Birkin, позировали с гигантскими леденцами в форме красных губ. Действо проходило под поп-музыку, популярную в нулевые. Завершение показа было не менее фееричным: во время финального дефиле Александр Гудков разрезал торт и угостил присутствующих.
Фото: Пресс-служба
Звездные гости были не только на подиуме, но в зрительном зале. C первых рядов за показом наблюдали Альбина Джанабаева, Регина Бурд, Митя Фомин и другие.
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Фото и видео: пресс-служба, Светлана Наконечная
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