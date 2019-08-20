Гигантская сумка и неоновый комбинезон: Анна Нетребко выбрала неординарный образ для прогулки с сыном

Фолловеры восхищены очередным неординарным выходом Анны Нетребко. «Только вы можете такие смелые вещи носить!», «С такой сумкой все всегда с собой: от авторучки до телевизора!», «Сумочку такую хорошо брать в самолет: от подушки до одеяла – все влезет!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!