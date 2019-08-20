Гигантская сумка и неоновый комбинезон: Анна Нетребко выбрала неординарный образ для прогулки с сыном

Тренд на неон прощается, но не уходит, и именно его выбрала Анна для дневного выхода. Комбинезон свободного силуэта в флуоресцентном оттенке зеленого звезда дополнила гипертрофированной сумкой из рафии – знаковой моделью одной из последних коллекций бренда Jacquemus. Расслабленное настроение образа подчеркнули черные туфли-бабуши и шляпка в тон.
Фолловеры восхищены очередным неординарным выходом Анны Нетребко. «Только вы можете такие смелые вещи носить!», «С такой сумкой все всегда с собой: от авторучки до телевизора!», «Сумочку такую хорошо брать в самолет: от подушки до одеяла – все влезет!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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