Где найти соблазнительное белье и идеальный купальник на пышные формы
Фото: Пресс-служба
Культивировать любовь к себе в век «Фэйстюна» — миссия номер один. И на пути к ее выполнению многие проходят через комплексы, непринятие со стороны общества и навязанные стандарты красоты. С чем некогда столкнулась и Даниэль ван Грондель, которая теперь активно несет идеи бодипозитива в массы.
Фото: Пресс-служба
В простом названии «I Am» — послание всем женщинам и призыв любить себя. В коллекции — детали, которые лишь подчеркнут природную красоту: бра с дополнительной поддержкой и размерной сеткой от 95H, удобные, при этом интригующие трусики, эффектные купальники и одежда для дома. Все — с заботой о природе: в создании коллекции ставка сделана на экологичные материалы, как, например, переработанные полиэстер и полиамид.
Фото: Пресс-служба
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!