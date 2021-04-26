Где найти соблазнительное белье и идеальный купальник на пышные формы

В простом названии «I Am» — послание всем женщинам и призыв любить себя. В коллекции — детали, которые лишь подчеркнут природную красоту: бра с дополнительной поддержкой и размерной сеткой от 95H, удобные, при этом интригующие трусики, эффектные купальники и одежда для дома. Все — с заботой о природе: в создании коллекции ставка сделана на экологичные материалы, как, например, переработанные полиэстер и полиамид.