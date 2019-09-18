Футболка «бойфренда» и мини-юбка: Тина Кунаки поделилась дерзким уличным стилем в духе спортшик

Во время беременности Тина Кунаки не скрывала живот, позируя в купальниках и облегающих платьях, а после родов продемонстрировала подтянутую фигуру. О самых стильных образах жены Венсана Касселя читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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