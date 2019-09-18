Футболка «бойфренда» и мини-юбка: Тина Кунаки поделилась дерзким уличным стилем в духе спортшик

Образ Кунаки совместил спорт-шик и детали в духе 90-х. Черная футболка oversize, будто с мужского плеча, заправлена в кожаную мини-юбку на запах с поясом в тон. Плотные носки сочетаются с массивными белыми кроссовками на тракторной подошве, и в едином цветовом ансамбле с ними играют очки с темными линзами в белой пластиковой оправе. Аутфит дополнила визитная карточка моды бунтарской эпохи – черная сумка-багет из гладкой кожи.
Во время беременности Тина Кунаки не скрывала живот, позируя в купальниках и облегающих платьях, а после родов продемонстрировала подтянутую фигуру. О самых стильных образах жены Венсана Касселя читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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