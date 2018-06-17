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Фотографии 53-летней Моники Беллуччи в мужском костюме и на шпильках взорвали Сеть

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Моника Беллуччи

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Моника Беллуччи произвела фуррор на подиуме.

Есть женщины, которым не нужно обнажаться для того, чтобы произвести неизгладимое впечатление на публику. На днях в рамках показа мужской коллекции Dolce&Gabbana на подиум вышла 53-летняя Моника Беллуччи. Она была в строгом костюме и на шпильках, но фотографии и видеоролики с места событий произвели эффект разорвавшейся бомбы в Сети.

Поклонники артистки рассыпаются в комплиментах под фотографиями. Видеоролик в блоге Моники собрал почти миллион просмотров.

Выход актрисы на подиум вдохновил художников-иллюстраторов.

А вам понравился сексуальный образ звезды?

Фото: MiguelMedina/AP/eastnews, WangJian/KikaPress/Daziram/DaveLongendyke/globallookpress, instagram

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