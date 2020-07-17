Филипп Киркоров против Эвелины Бледанс: кому блестящие наряды идут больше
Фото: Instagram @fkirkorov
Бледанс зажигала на одном из светских мероприятий в экстремально коротком платье, щедро расшитом серебристыми пайетками, кристаллами и россыпью серебристого глиттера. Белоснежные тапки звезда сменила на мюли на миниатюрном каблуке цвета металлик. Актриса призналась, что за смелый наряд на вечеринке ее называли «мороженым на палочке».
Фото: Instagram @bledans
Филипп Киркоров тоже времени даром не терял: король эстрады посетил открытие фестиваля «Славянский базар» в Витебске, где получил звезду на аллее и президентскую награду. Образ артист подобрал с присущим себе размахом, выстроив его вокруг одежды Balmain — одного из своих любимых брендов. Модным уловом Киркоров похвастался, показав блестящие кроссовки и кардиган, расшитый мерцающими декоративными элементами из металла. Для большего вау-эффекта Филипп Бедросович добавил сияющий фильтр на видео.
Делаем ставки: кто победил в битве сверкающих серебристых нарядов?
Фото: Instagram
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