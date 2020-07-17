Филипп Киркоров против Эвелины Бледанс: кому блестящие наряды идут больше

Филипп Киркоров признан не только королем эстрады, но и главным по части эпатажа. Исполнитель никогда не стесняет себя в блеске, броских принтах и декоре, делая каждый свой выход запоминающимся. На этот раз у него появилась конкурентка в ленте Instagram, и это — Эвелина Бледанс. Разбираемся, кто сияет ярче!