logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Федорова, Подольская, Бардо и другие гости на показе Ахмадуллиной в рамках MBFW Russia

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Алена Ахмадуллина и Екатерина Духина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Вечером 15 октября в Музее Москвы состоялся показ новой коллекции модного бренда Alena Akhmadullina.

Бренд петербургской модной сказочницы Алены Ахмадуллиной пользуется большой популярностью в светских кругах. Поклонники дизайнера не смогли пропустить показ ее новой коллекции в Москве, состоявшийся 15 октября в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Среди звездных гостей были замечены Оксана Федорова, Наталья Подольская, Эвелина Хромченко, Мария Шумакова, Наталья Бардо, Ксения Соловьева, Рита Мамун и многие другие.

В основу новой коллекции бренда Alena Akhmadullina легла средневековая легенда о леди Годиве. Эта смелая женщина решилась на безумно героический шаг: она проехала обнаженной на коне по улицам своего города, чтобы ее муж снизил непомерные налоги, от которых страдали люди. Дуализм силы и беззащитности, борьба этих двух противоположностей и загадочная сущность женской натуры вдохновили Алену на создание коллекции.

Фото: пресс-служба

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая
«Чем полезнее пища, тем она дешевле»: Екатерина Андреева рассказала, что у нее в холодильнике