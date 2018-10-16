Федорова, Подольская, Бардо и другие гости на показе Ахмадуллиной в рамках MBFW Russia

В основу новой коллекции бренда Alena Akhmadullina легла средневековая легенда о леди Годиве. Эта смелая женщина решилась на безумно героический шаг: она проехала обнаженной на коне по улицам своего города, чтобы ее муж снизил непомерные налоги, от которых страдали люди. Дуализм силы и беззащитности, борьба этих двух противоположностей и загадочная сущность женской натуры вдохновили Алену на создание коллекции.

Фото: пресс-служба