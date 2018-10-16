Федорова, Подольская, Бардо и другие гости на показе Ахмадуллиной в рамках MBFW Russia

Бренд петербургской модной сказочницы Алены Ахмадуллиной пользуется большой популярностью в светских кругах. Поклонники дизайнера не смогли пропустить показ ее новой коллекции в Москве, состоявшийся 15 октября в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Среди звездных гостей были замечены Оксана Федорова, Наталья Подольская, Эвелина Хромченко, Мария Шумакова, Наталья Бардо, Ксения Соловьева, Рита Мамун и многие другие.
В основу новой коллекции бренда Alena Akhmadullina легла средневековая легенда о леди Годиве. Эта смелая женщина решилась на безумно героический шаг: она проехала обнаженной на коне по улицам своего города, чтобы ее муж снизил непомерные налоги, от которых страдали люди. Дуализм силы и беззащитности, борьба этих двух противоположностей и загадочная сущность женской натуры вдохновили Алену на создание коллекции.
Фото: пресс-служба