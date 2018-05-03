Фанаты критикуют стиль Ларисы Гузеевой: «По Вам плачет модный приговор»

«Лариса я Вас обожаю,но по Вам плачет модный приговор!)», «Не узнала, думала мужчина», «Думала Киркоров стоит», «Мне не нравится этот наряд((», — раскритиковали наряд фолловеры. Впрочем, не все настроены негативно: «Супер образ», «Стильная Вы наша!!», «Мне нравиться очень образ! Мне нравиться Лора! Мне нравиться все в этой прелестном человеке!!», «Люблю такие платьишки, комфортно до чего..и вообще, надо чтобы самой хорошо было. Тогда и близким тоже радость».

«Лорка классная», «Лара красотка», «Модная», «Лариса, как всегда неотразима , обожаю», «Всегда восхищалась! Прекрасная», «Вы очень искренняя и естесственная, просто обожаю Вас», — пишут фанаты.

А как считаете вы?

Фото: instagram