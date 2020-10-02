Фанатка шопинга задолжала онлайн-магазину 150 000 рублей и осталась без крыши над головой

Все началось с приложений, которые позволяют приобретать в долг по принципу «покупай сейчас — плати потом». Их популярность возросла в период всеобщей самоизоляции и охватила аудиторию 18 – 24 лет. Политика магазинов поощряет оплату через 30 дней после совершения покупки, что делает шопинг еще более привлекательным.

Но есть и другая сторона медали. Люди теряют «вес» денег и поддаются импульсу, накапливая долги. Это случилось и с героиней этой истории. Сумму за одну из крупных покупок она решила разделить на три платежа за три месяца. Она составляла £475 (около 48 000 рублей — прим. ред.). Долг выплатила с зарплаты, но сразу же обросла новым, купив больше одежды и мелочи для дома. Через месяц девушка осознала, что должна магазину £1355 (более 137 000 рублей — прим. ред.) просроченных платежей и еще £400 (около 40 500 рублей). «Земля ушла из под ног. Все усугубилось тем, что моя соседка по квартире съехала, и у меня не осталось денег даже на квартплату» — рассказывает Табби. «Мне пришлось уехать к маме — благо, она успокоила меня и обещала помочь. Мне было очень стыдно» — продолжает фанатка шопинга.