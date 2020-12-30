Эвелину Бледанс в эффектной шляпке с «рогами» сравнили с Малефисентой
Фото: Instagram @bledans
«Хотели шляпку? Вот вам шляпка!», — шуточно прокомментировала аксессуар Бледанс. Звезда телевидения сделала ставку на классику, выбрав фактурное черное платье с мерцающими пайетками и нитями люрекса. А заскучать от консервативного цвета не дал затейливый головной убор: миниатюрная шляпка «биби» со стилизованными рогами, вышивкой из кристаллов и блестящей бахромой. Финальные штрихи образа — акцентный макияж с помадой сочного алого оттенка.
Поклонникам новый необычный образ Эвелины Бледанс пришелся по вкусу: актрису одаривали теплыми словами и сравнивали со сказочным персонажем. «Вы как Малефисента», «Первая красавица страны», «Какая вы классная!», «Эвелиночка, образ сногсшибательный», «Красота неземная», «Очень оригинально, смело, красиво», «Суперженщина», «Как всегда, роскошна и неповторима», — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @bledans
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