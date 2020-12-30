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Эвелину Бледанс в эффектной шляпке с «рогами» сравнили с Малефисентой

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Эвелина Бледанс

Фото: Instagram @bledans

В преддверии новогодних праздников Эвелина Бледанс вышла в эфир в эффектном образе, дополненном необычным аксессуаром. 51-летняя актриса украсила свой стиль символикой года и собрала десятки комплиментов.

«Хотели шляпку? Вот вам шляпка!», — шуточно прокомментировала аксессуар Бледанс. Звезда телевидения сделала ставку на классику, выбрав фактурное черное платье с мерцающими пайетками и нитями люрекса. А заскучать от консервативного цвета не дал затейливый головной убор: миниатюрная шляпка «биби» со стилизованными рогами, вышивкой из кристаллов и блестящей бахромой. Финальные штрихи образа — акцентный макияж с помадой сочного алого оттенка.

Эвелина Бледанс / Instagram @bledans

Поклонникам новый необычный образ Эвелины Бледанс пришелся по вкусу: актрису одаривали теплыми словами и сравнивали со сказочным персонажем. «Вы как Малефисента», «Первая красавица страны», «Какая вы классная!», «Эвелиночка, образ сногсшибательный», «Красота неземная», «Очень оригинально, смело, красиво», «Суперженщина», «Как всегда, роскошна и неповторима», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @bledans

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