Эвелину Бледанс в эффектной шляпке с «рогами» сравнили с Малефисентой

«Хотели шляпку? Вот вам шляпка!», — шуточно прокомментировала аксессуар Бледанс. Звезда телевидения сделала ставку на классику, выбрав фактурное черное платье с мерцающими пайетками и нитями люрекса. А заскучать от консервативного цвета не дал затейливый головной убор: миниатюрная шляпка «биби» со стилизованными рогами, вышивкой из кристаллов и блестящей бахромой. Финальные штрихи образа — акцентный макияж с помадой сочного алого оттенка.