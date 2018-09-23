Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи

В своем блоге телеведущая и журналист Эвелина Хромченко то и дело комментирует модные показы. Под горячую руку критика попала и фигура Моники Беллуччи. Соведущая шоу «Модный приговор» дала диве совет, как спрятать шикарные формы, которые та недавно обрела.

«Дружная семья @dolcegabbana #ss2019. Я бы Монике крупный контрастный горох в коктейльной длине не рекомендовала носить. А вы?», — написала она.