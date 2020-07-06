Эвелина Бледанс в ультракоротких шортах похвасталась бронзовым загаром и роскошными формами
Фото: Instagram @bledans
Бледанс позирует на фоне живописного природного пейзажа, демонстрируя шикарные формы и бронзовый загар, которому режим самоизоляции явно не стал помехой. На ней — минимум одежды: бесконечно длинные и стройные ноги открывают ультракороткие спортивные шорты небесно-голубого цвета. В паре с ними — эффектный купальный топ-халтер с пикантным разрезом. Соблазнительный купальник Эвелина показала полностью во время купания в реке и похвасталась подтянутым телом. Дополнили look массивные белые кроссовки. «Медведь не напал, но горной рекой унесло» — шуточно прокомментировала публикацию звезда.
Фолловеры были щедры на комплименты, восхищаясь отличной формой актрисы. «Эта женщина не стареет», «Вы очень красивая», «Отличная фигура!», «Худышка! Вас и ветром скоро будет сдувать», «Вы умничка, как вы классно выглядите», «Шоколадка», «Шикарная форма!», «Эвелина, вы как всегда обворожительны», «Амазонка!», «Фигура просто класс» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram Эвелины Бледанс
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