Эвелина Бледанс в ультракоротких шортах похвасталась бронзовым загаром и роскошными формами

Фолловеры были щедры на комплименты, восхищаясь отличной формой актрисы. «Эта женщина не стареет», «Вы очень красивая», «Отличная фигура!», «Худышка! Вас и ветром скоро будет сдувать», «Вы умничка, как вы классно выглядите», «Шоколадка», «Шикарная форма!», «Эвелина, вы как всегда обворожительны», «Амазонка!», «Фигура просто класс» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Эвелины Бледанс

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