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Эвелина Бледанс в ультракоротких шортах похвасталась бронзовым загаром и роскошными формами

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Эвелина Бледанс восхитила поклонников шикарной фигурой в коротких шортах

Фото: Instagram @bledans

Карантин заметно вмешался в планы на летний отпуск, и распорядок знаменитостей не стал исключением. Эвелина Бледанс проводит время, отдыхая и веселясь с подругами на курорте Красная Поляна. О своих приключениях 51-летняя актриса рассказывает поклонникам в своем Instagram, не переставая восхищать роскошной фигурой и всячески подчеркивать ее.

Бледанс позирует на фоне живописного природного пейзажа, демонстрируя шикарные формы и бронзовый загар, которому режим самоизоляции явно не стал помехой. На ней — минимум одежды: бесконечно длинные и стройные ноги открывают ультракороткие спортивные шорты небесно-голубого цвета. В паре с ними — эффектный купальный топ-халтер с пикантным разрезом. Соблазнительный купальник Эвелина показала полностью во время купания в реке и похвасталась подтянутым телом. Дополнили look массивные белые кроссовки. «Медведь не напал, но горной рекой унесло» — шуточно прокомментировала публикацию звезда.

Фолловеры были щедры на комплименты, восхищаясь отличной формой актрисы. «Эта женщина не стареет», «Вы очень красивая», «Отличная фигура!», «Худышка! Вас и ветром скоро будет сдувать», «Вы умничка, как вы классно выглядите», «Шоколадка», «Шикарная форма!», «Эвелина, вы как всегда обворожительны», «Амазонка!», «Фигура просто класс» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram Эвелины Бледанс

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