Это провал! Мила Кунис чуть не потеряла платье на премьере фильма

В США прошла премьера кинофильма «Шпион, который меня кинул», главную роль в котором исполнила актриса Мила Кунис. Стройная, как тростинка, мама двоих детей появилась на красной дорожке премьеры в насыщенно-алом платье с глубоким декольте, которое едва ли не сыграло злую шутку с актрисой. Наряд с открытым верхом еле держался на очень скромных формах 34-летней Милы. Отметим, что обычно для светских раутов Кунис выбирает более закрытые наряды, чтобы не привлекать внимания к небольшой груди.