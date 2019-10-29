Эпатажное мини и сапоги-чулки: Пригожин показал Валерию в провокационном образе

На ней – «кукольное» мини-платье без бретелей с объемной юбкой-тюльпаном. Его ткань переливается и играет бликами при каждом движении певицы. К оригинальному платью подобраны дерзкие сапоги-чулки в тон с острыми носками и высокими шпильками. На видео артистка заметно нервничала и даже просила оставить ее наедине с собой. «Ради эксклюзивного репортажа и лайков мешаю Валерии готовиться к концерту. Вот она – жизнь инстаграмщика» – прокомментировал свой пост продюсер.