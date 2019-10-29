Эпатажное мини и сапоги-чулки: Пригожин показал Валерию в провокационном образе
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
51-летняя Валерия восхитила монохромным сценическим нарядом, в основе которого оказался ярко-красный цвет.
На ней – «кукольное» мини-платье без бретелей с объемной юбкой-тюльпаном. Его ткань переливается и играет бликами при каждом движении певицы. К оригинальному платью подобраны дерзкие сапоги-чулки в тон с острыми носками и высокими шпильками. На видео артистка заметно нервничала и даже просила оставить ее наедине с собой. «Ради эксклюзивного репортажа и лайков мешаю Валерии готовиться к концерту. Вот она – жизнь инстаграмщика» – прокомментировал свой пост продюсер.
Фолловеры оценили забавный репортаж и яркий образ певицы. «Когда муж не может налюбоваться своей любимой! Это здорово!», «Шикарная!» «Платье супер», «Валерия классная, труженица! Умничка и красавица», «Фигура – огонь», «Лерочке надо настроиться, а вы тут со своими съемками», «У Валерии образ как алое сердечко» – восхищаются подписчики.
Фото и видео: Instagram
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