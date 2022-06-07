Энн Хэтэуэй появилась на гала-вечере в мини-шортах, а Карла Бруни — в объятиях мужа

Среди почетных гостей отметилась актриса Энн Хэтэуэй, которая дарила летнее настроение ультраярким total-образом Valentino. Фигура у 39-летней кинозвезды на зависть — грех не показать бесконечные ноги в мини-шортах!

Русскоязычных пользователей сети порадовала Приянка Чопра: индийская актриса и глобальный амбассадор Bvlgari появилась в мерцающем платье отечественного бренда Rasario, основанного дизайнером абхазского происхождения Расиды Лакобы. Экстремально глубокое декольте скромно украсила драгоценной «змеей» с розовым бриллиантом весом более 25 карат.