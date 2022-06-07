Энн Хэтэуэй появилась на гала-вечере в мини-шортах, а Карла Бруни — в объятиях мужа
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Фото: Пресс-служба
Среди почетных гостей отметилась актриса Энн Хэтэуэй, которая дарила летнее настроение ультраярким total-образом Valentino. Фигура у 39-летней кинозвезды на зависть — грех не показать бесконечные ноги в мини-шортах!
Русскоязычных пользователей сети порадовала Приянка Чопра: индийская актриса и глобальный амбассадор Bvlgari появилась в мерцающем платье отечественного бренда Rasario, основанного дизайнером абхазского происхождения Расиды Лакобы. Экстремально глубокое декольте скромно украсила драгоценной «змеей» с розовым бриллиантом весом более 25 карат.
Пресс-служба
Пресс-служба
Претендентов на статус самой красивой пары вечера тоже было достаточно. На мероприятии выступала Карла Бруни, которую из зрительного зала поддерживал супруг Николя Саркози. Не пропустили торжественный ужин и Венсан Кассель с возлюбленной Тиной Кунаки.
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Фото: пресс-служба