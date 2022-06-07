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Энн Хэтэуэй появилась на гала-вечере в мини-шортах, а Карла Бруни — в объятиях мужа

В Париже состоялся камерный гала-вечер римского ювелирно-часового Дома Bvlgari, посвященный коллекции Eden The Garden of Wonders. На мероприятии собрались амбассадоры и друзья бренда, которые в буквальном смысле ослепляли блеском увесистых бриллиантов на запястьях и ключицах.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Энн Хэтэуэй

Фото: Пресс-служба

Среди почетных гостей отметилась актриса Энн Хэтэуэй, которая дарила летнее настроение ультраярким total-образом Valentino. Фигура у 39-летней кинозвезды на зависть — грех не показать бесконечные ноги в мини-шортах!

Русскоязычных пользователей сети порадовала Приянка Чопра: индийская актриса и глобальный амбассадор Bvlgari появилась в мерцающем платье отечественного бренда Rasario, основанного дизайнером абхазского происхождения Расиды Лакобы. Экстремально глубокое декольте скромно украсила драгоценной «змеей» с розовым бриллиантом весом более 25 карат.

Николя Саркози и Карла Бруни

Пресс-служба

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Пресс-служба

Претендентов на статус самой красивой пары вечера тоже было достаточно. На мероприятии выступала Карла Бруни, которую из зрительного зала поддерживал супруг Николя Саркози. Не пропустили торжественный ужин и Венсан Кассель с возлюбленной Тиной Кунаки.

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Фото: пресс-служба

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