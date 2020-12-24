Элизабет Херли взорвала Сеть фото в брюках с пайетками и топе 30-летней давности

«Это Рождество тихое, я праздную его дома, со своей семьей. Несмотря на это, мы решили наряжаться каждый вечер. Кстати, на мне топ Gucci из 90-х годов» — прокомментировала новый пост Элизабет. На фото Херли позирует на фоне елки, поднимая градус соблазнительности до максимальных значений. Актриса надела эффектный черный топ с рукавами из сетки и экстремально глубоким декольте, а к нему — яркие брюки цвета граната, усыпанные пайетками. Дополнили look броские стейтмент-серьги и виде крупных сияющих крестов. Для вечера в кругу семьи звезда сделала макияж с акцентом на глаза и уложила волосы в естественные крупные локоны.

Элизабет буквально взорвала Сеть своим образом и собрала не одну сотню комплиментов. «Просто великолепна!», «Выглядите как всегда потрясающе», «Прекрасная и соблазнительная», «Очень нравится образ», «Идеальная Лиз», «Вау! Какая красотка» — пишут в комментариях.